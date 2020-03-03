https://static.news.ru/photo/6af10070-5d71-11ea-8271-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Понижение ставки ФРС поддержит рост мировой экономики. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Отмечается, что 3 марта регулятор понизил базовую ставку в США с 1,5-1,75% до 1-1,25%, что является признанием влияния коронавируса на экономику и попыткой минимизировать риски от эпидемии.

Это снижение ставки поддержит экономический рост, — цитирует Моисеева ТАСС.

Он добавил, что российская экономика является частью мировой экономики, поэтому чем лучше для мировой экономики, тем лучше для российской.

Как писал NEWS.ru, колебания глобальных индексов, влияютнапрямую на то количество денег, которое западные инвесторы готовы выделять на покупку российских долговых бумаг.