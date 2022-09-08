В Минфине предложили «приватизировать» пенсионные накопления «Ведомости»: Минфин предложил передать россиянам пенсионные накопления для инвестиций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России предложили передать пенсионные накопления граждан в их собственность для инвестиций. Такая инициатива, как сообщает источник «Ведомостей», была озвучена главой Минфина Антоном Силуановым и председателем регулятора Эльвирой Набиуллиной на стратегической сессии по развитию финрынка в правительстве 30 августа. По информации собеседника издания, речь идет о накоплениях, сформировавшихся до 2014 года.

Такие сбережения образовались следующим образом: до 2014 г. 6 п. п. из страхового тарифа в 22% составляли так называемую накопительную часть пенсии, которой можно было распоряжаться более свободно, чем страховой, — говорится в сообщении.

Отмечается, что для реализации инициативы Минфина и регулятора подходят именно такие пенсионные накопления, поскольку с 2014 года действует мораторий на формирование подобных сбережений.

Председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков подтвердил, что в данном случае речь идет о «приватизации» пенсионных накоплений, то есть о передаче в собственность россиян накоплений, сформированных по системе обязательного пенсионного страхования (ОПС), но замороженных с 2014 года. Он отметил, что предлагаемая процедура будет связана строго с инвестициями, а не с обычным «снятием с депозита», в связи с чем Минфин и ЦБ будут разрабатывать жесткие рамки распоряжения суммами.

В начале года крупные риелторские компании обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой разрешить использовать пенсионные накопления для покупки жилья. Инициатива предполагала, что граждане смогут приобретать недвижимость, земельные участки, а также тратить средства на строительство.