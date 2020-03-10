https://static.news.ru/photo/dbd36d44-62af-11ea-848d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская бюджетная система гарантирует выполнение всех обязательств перед гражданами. Финансовое положение в долгосрочном периоде стабильно, заявила первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.

Она заверила, что в бюджете на эти цели заложены необходимые средства и текущая экономическая ситуация не влияет на выделение ассигнований.

Впервые, по крайней мере, на протяжении уже почти восьми лет, парламент принимает поправки в закон о бюджете сразу на три года, тем самым гарантируя <...> исполнение всех расходных обязательств, — цитирует Нестеренко ТАСС.

Замминистра добавила, что бюджетные правила в России были сформированы так, чтобы «очень осторожно» тратить нефтегазовые доходы, создавая накопления на случаи снижения цены на нефть. Таким образом, создан «необходимый объём гарантий», который обеспечит исполнение социальных обязательств независимо от конъюнктурных изменений.

Ранее ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов рассказал NEWS.ru, что увеличение инфляции из-за ослабления курса рубля возможно, но в небольших пределах. По его словам, российские власти обладают достаточно большими резервами, чтобы стабилизировать курс рубля и «не дать инфляционным тенденциям очень сильно развернуться».