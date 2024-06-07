В Минфине подготовили «разморозку» вложений из РФ в иностранные акции Замминистра Чебесков: РФ готова к «разморозки» вложений в иностранные акции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия совершила все возможные шаги для защиты заблокированных вложений россиян в иностранные акции и готово к их разморозке, заявил в беседе с KP.RU на полях ПМЭФ-2024 заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. Он добавил, что впервые в истории обычные инвесторы с небольшими суммами пострадали от действий иностранных правительств.

Что касается заблокированных активов. <...> Мы запустили механизм разблокировки, обмена таких активов. В ответ на недружественные действия западных стран мы — что логично — ввели такие же ограничения на активы иностранных держателей. И у них тоже есть желание эти активы высвободить. Поэтому мы добиваемся разрешения для наших инвесторов вернуть средства в обмен на те активы, которые заморозили мы, — уточнил Чебесков.

Представитель ведомства также подчеркнул, что западные санкции сильно ударили по российской финансовой инфраструктуре, но рестрикции не смогли полностью подорвать доверие к стране и ее финсистеме, которая сейчас восстанавливается.

Издание Frank Media ранее объявило о том, что замороженные иностранные акции россиян, оцениваемые в миллиарды рублей, могут выкупить западные банки и фонды. При этом, на счета типа С уже зафиксировали поступление дивидендов от «голубых фишек», половиной бумаг которых владели нерезиденты.