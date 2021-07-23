В Минфине отказались выплачивать долги Северного Кавказа

В правительстве России не смогли договориться о решении проблемы с долгами по электроэнергии на Северном Кавказе. В Минфине предложили «Россетям» заплатить 16 млрд рублей из собственных средств, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Отмечается, что чистая прибыль «Россетей» в прошлом году составила 61,2 млрд рублей, прочие же финансовые активы – 92 млрд рублей. По этой причине в Минфине отказались предоставить госкомпании необходимые 16,8 млрд рублей для компенсации задолженности гарантирующих поставщиков перед энергокомпаниями.

В министерстве подчеркнули, что «Россети» самостоятельно смогут разобраться с выплатами исходя из размеров полученной прибыли за 2020-й год. Помимо этого, госкомпанию призвали эффективнее работать над тем, чтобы снизить уровень потерь подконтрольных компаний до требуемых нормативов.

На северокавказский регион приходится половина от общей задолженности за электроэнергию на российском рынке. В 2020-м году «Россети» договорились с генерирующими компаниями, что погасят текущие платежи заказчиков в обмен на реструктуризацию старых долгов с их стороны.

Источником денег для «Россети Северный Кавказ» должны были стать средства, получаемые с доходов дочерних структур. Однако новый глава госкомпании – Андрей Рюмин – отказался от этой идеи, после чего энергетики лишили три компании холдинга права работы на энергорынке.

Теперь в «Россетях» опасаются банкротства северокавказского филиала, что сорвёт подготовку к осенне-зимнему сезону в этом регионе. Эксперты отмечают, что в случае оплаты долгов Северного Кавказа из бюджета госкомпании, её акционерная стоимость может резко упасть, что, в свою очередь, сократит размер дивидендов в российский бюджет.

Ранее сообщалось, что за первый квартал текущего года россияне задолжали по услугам ЖКХ 1,33 трлн рублей. Эти показатели оказались на 5,9% выше, чем за аналогичный период предыдущего года.