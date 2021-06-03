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Силуанов опроверг жёсткое госрегулирование цен

16:30, 03 июня 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в России нет жёсткого административного регулирования цен. По его словам, для этого существует ряд других рыночных инструментов, пишет ТАСС.

Он также подчеркнул, что правительство обеспокоено высокими ценами на продукты, однако призвал не перегревать ситуацию.

Моя такая позиция, что жёсткого административного ценообразования у нас нет. У нас достаточно механизмов, — отметил Силуанов.

В декабре 2020 года правительством РФ был объявлен комплекс мер, связанных с ростом цен на продукты питания. В числе прочего были заключены соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло от отечественных производителей. Срок действия соглашений изначально истекал 1 апреля 2021 года, однако затем их решили продлить — до 1 июня для сахара и до 1 октября 2021 года для масла.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что российское правительство не собирается продлевать данные соглашения. Аналогичное мнение высказал министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

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