Силуанов опроверг жёсткое госрегулирование цен

https://static.news.ru/photo/1da141a0-c471-11eb-b395-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в России нет жёсткого административного регулирования цен. По его словам, для этого существует ряд других рыночных инструментов, пишет ТАСС.

Он также подчеркнул , что правительство обеспокоено высокими ценами на продукты, однако призвал не перегревать ситуацию.

Моя такая позиция, что жёсткого административного ценообразования у нас нет. У нас достаточно механизмов, — отметил Силуанов.

В декабре 2020 года правительством РФ был объявлен комплекс мер, связанных с ростом цен на продукты питания. В числе прочего были заключены соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло от отечественных производителей. Срок действия соглашений изначально истекал 1 апреля 2021 года, однако затем их решили продлить — до 1 июня для сахара и до 1 октября 2021 года для масла.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что российское правительство не собирается продлевать данные соглашения. Аналогичное мнение высказал министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.