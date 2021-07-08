В Минфине опровергли планы кабмина заработать на больших зарплатах россиян

В Министерстве финансов России заявили, что сейчас в правительстве не обсуждают изменения в системе начисления страховых взносов. Об этом сообщает «Интерфакс».

На данный момент изменения в системе начисления страховых взносов не рассматриваются, — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Напомним, нынешний порядок расчёта страховых премий был введён в стране ещё в 2012 году, через два года власти его начали ежегодно продлевать.

Ранее сообщалось, что в России могут повысить страховые взносы, которые работодатели делают с больших зарплат своих сотрудников. Если сейчас они отдают 22% с зарплат до 1,465 млн рублей в год и всего 10%, если человек получает больше этой суммы (то есть больше 122 тысяч рублей в месяц), то скоро это может измениться.