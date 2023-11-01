В Минфине объяснили, что будет с рынком без российских алмазов Минфин: ограничения на алмазы из России отразятся на уязвимых слоях населения

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Введение Западом ограничительных мер против России — крупнейшего в мире поставщика алмазов — исказит рынок и ударит по наиболее уязвимым слоям населения, заявили представители Минфина в письме, адресованном участникам Кимберлийского процесса. Также российская сторона предупредила, что этот шаг приведет к непредсказуемым последствиям.

Введение ограничительных мер против крупнейшего мирового поставщика неизбежно приведет к масштабным искажениям рынка, которые сильнее всего ударят по наиболее уязвимым слоям населения, — говорится в обращении.

В заявлении также отмечается, что западные страны («Большая семерка» и ЕС) несут полную ответственность за серьезные последствия намеренного искажения мирового алмазного рынка и последовательного срыва Кимберлийского процесса. Это может повлечь за собой рост социальных волнений и мятежей в определенных регионах

Кимберлийский процесс, получивший название города, где прошло его первое заседание, объединяет свыше 80 стран. Очередная встреча пройдет 6-10 ноября.

Ранее сообщалось, что Евросоюз в рамках 12 санкционного пакета против России планирует ограничить выдачу лицензий на импорт алмазов. Всего планируется ввести торговые ограничения на общую сумму в $5,3 млрд, а также включить в черный список более 100 физических и 40 юридических лиц, связанных с Россией. Как пишет Bloomberg, таким образом ЕС рассчитывает «ограничить возможности Кремля кормить свою военную машину».