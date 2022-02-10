В Минфине обсудили вопрос налогообложения криптовалют

Глава департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков заявил в ходе круглого стола «Криптоиндустрия: тренды, технологии, регулирование», что в правительстве обсуждаются вопросы налогообложения криптовалют в рамках регулирования данного рынка в России. По его словам, которые приводит ТАСС, цифровая валюта может быть приравнена к имуществу и облагаться налогом на прибыль, для которого может быть предусмотрен переходный период.

Для некоторых [владельцев криптовалют] налогообложение может оказаться дестимулирующим фактором. Мы обсуждаем различные механизмы некого переходного периода с точки зрения налогообложения, чтобы это служило стимулом в том числе декларировать свои владения этими активами, — отметил Чебесков.

По его словам, законопроект о регулировании криптовалют будет подготовлен к 18 февраля и тогда же внесён в правительство, хотя говорить о конкретных сроках принятия законопроекта и разрешения вопроса регулирования криптовалюты пока сложно.

Задачи сделать что-то быстро нет, скорее, мы за продуманный, осознанный подход, — резюмировал чиновник.

Ранее правительство России утвердило концепцию законодательного регулирования оборота криптовалют в стране. Криптовалюты не будут запрещать, но пользователям придётся пройти идентификацию и открыть кошелёк в банке. Заниматься продажей и обменом криптовалюты смогут только лицензированные площадки.

До этого Центробанк предложил запретить любые операции с криптовалютой и её майнинг на территории России. По мнению регулятора, распространение криптовалют угрожает благосостоянию граждан и финансовой стабильности, а также способствует расширению нелегальной деятельности. В ответ на критику этого проекта представители ЦБ отметили, что намерены заранее купировать риски от распространения криптовалют, а само приобретение криптовалюты расценивают как вывод капитала из экономики. В свою очередь Минфин не поддержал запрет криптовалют и предложил меры по регулированию этого рынка.