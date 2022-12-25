Минфин РФ надеется начать диалог с Западом о взаимной разморозке активов Силуанов: Минфин надеется на переговоры с Западом о взаимной разморозке активов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство финансов России надеется приступить к диалогу с западным странами на тему взаимной разморозки активов, заявил глава ведомства Антон Силуанов в разговоре с Asharq News. По его словам, Москве есть что предложить Западу, однако все будет зависеть от желания партнеров. Он подчеркнул, что если договоренности все же будут достигнуты, то сам процесс разморозки активов будет не быстрым.

Мы надеемся, что в конечном счете разум восторжествует и когда-то мы сможем сесть за стол переговоров и начать дискуссию относительно разморозки как с одной стороны, так и с другой стороны. Нам есть тоже что предложить <...>, все будет зависеть от их желания вести такой диалог, — сказал председатель Минфина.

После начала спецоперации России на Украине страны ЕС заморозили €19 млрд активов российского бизнеса и €23 млрд активов ЦБ. Всего же в мире в результате антироссийских санкций оказались замороженными около $300 млрд золотовалютных резервов РФ.

Ранее стало известно, что власти Венгрии по состоянию на 25 ноября 2022 года заморозили российские активы на 350 млрд форинтов ($915 млн), власти Чехии на сумму в €10,8 млн ($11,4 млн), а Словакия — на €4,9 млн ($5,1 млн).