В Минфине Австрии заявили об отказе от эмбарго на газ из России

Министр финансов Австрии Магнус Бруннер заявил, что газовая отрасль Австрии зависима от поставок из России, поэтому страна не поддержит эмбарго. Отказ от российского газа «ударит» сильнее по Вене, чем по Москве, отметил он в беседе с CNN.

Как только санкции ударяют по вам больше, чем по тому, на кого они направлены, я думаю, что от этого мало толку, — пояснил министр.

Он назвал решение Вены вынужденным, поскольку «нет выбора». Кроме того, санкции не имеют смысла, если больше пострадает промышленность Австрии, добавил Бруннер. Австрийский канцлер Карл Нехаммер ранее заявил, что против ведения эмбарго выступают Вена, Берлин и Будапешт.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил: Европа грядущей зимой «ощутит» отказ от российского газа. Он отметил, что последствия санкций в отношении поставок энергоресурсов России будут незаметны весной и летом этого года ввиду имеющихся запасов, однако зимой проблемы станут очевидны.