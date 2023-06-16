В Минфине ожидают роста доходов от продаж нефти и газа Силуанов заявил, что Минфин ожидает роста нефтегазовых доходов в 2023 году

Фото: Фотобанк «Росконгресс»

Антон Силуанов

Министерство финансов России ожидает роста нефтегазовых доходов бюджета по сравнению с показателями на начало года, заявил телеканалу РБК на Петербургском международном экономическом форуме глава ведомства Антон Силуанов. Он добавил, что Минфин также рассматривает идею о повышении налога для покидающих российский рынок компаний.

Что касается нефтегазовых доходов, мы ожидаем их роста по сравнению с началом года, — сказал Силуанов.

По словам главы министерства, ряд сотрудников Минфина считает, что налоговая ставка в 10% для покидающих Россию компаний низкая, в связи с чем возникли размышления о ее повышении.

Мы слышим, что отдельные наши коллеги говорят о том, что маловато мы берем, всего 10%, можно было бы повысить этот размер и направлять эти средства на технологическое развитие. Думаем, — добавил министр.

6 июня Минфин отчитался о дефиците госбюджета, который в январе — мае 2023 года составил 3,41 трлн рублей. Объем расходов из федеральной казны за пять месяцев 2023 года составил 13,229 трлн рублей, превысив показатели предыдущего года за этот период на 27%. Количество денег, поступивших в российский бюджет в январе — мае 2023 года, снизилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом и составило 9,81 млрд рублей.

До этого Минфин подсчитал, что бюджет России недополучит 44 млрд рублей нефтегазовых доходов в июне. В мае страна недополучила 30,6 млрд рублей по сравнению с ожидаемой суммой — по прошлому прогнозу потеря должна была составить 8,1 млрд.