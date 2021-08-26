В Минэнерго заявили о возможной нехватке газа в России

Минэнерго предупредило о рисках истощения запасов подземных хранилищ «Газпрома», которые используются для покрытия потребления осенью и зимой. Это связано с превышением объёмов потребления в условиях технологических ограничений, аномально жаркого лета и планово-профилактических ремонтов. В то же время в «Газпроме» заявили о достаточности резервов газа, пишут «Известия».

В Министерстве энергетики уточнили , что газ поставляется на объекты в штатном режиме, готовность теплоэлектростанций к работе на резервном топливе обеспечена. Это подтвердили и в «Интер РАО», уточнив, что причиной повышенного «спроса» на электричество стало аномально жаркое лето: дополнительные объёмы электроэнергии расходовались на работу кондиционеров и охлаждение оборудования. В «Газпроме» отметили, что готовят предложения в профильное министерство в связи со сложившейся ситуацией, подготовка объектов к зиме продолжается.

Эксперты отмечают, что чиновники опасаются невыполнения объёмов закачки перед отопительным сезоном. По их словам, при исчерпании запасов газа генераторы могут перейти на резервный источник топлива вроде мазута или даже приостановить работу, однако на потребителях не скажется даже эта крайняя мера.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина разрешить компании экспортировать в Европу 10 млрд кубометров газа в год, заключив агентское соглашение с «Газпромом». При этом «Роснефть» будет платить увеличенный налог на добычу газа, что позволит бюджету дополнительно получить до 37 млрд рублей в год. Однако сейчас компания не располагает значимыми свободными объёмами газа.