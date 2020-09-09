В Минэнерго спрогнозировали стабильные цены на бензин в 2020 году

https://static.news.ru/photo/71270208-f2a6-11ea-b5dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Резких колебаний цен на бензин на АЗС в текущем году не ожидается, поскольку ситуация на рынке стабильная. Об этом заявил замглавы Минэнерго России Павел Сорокин.

Цены на АЗС являются важным социальным индикатором стабильности рынка топливообеспечения, у нас есть уверенность, что в этом году мы не столкнёмся с резкими колебаниями цен на топливо, — цитирует его издание «Нефть и капитал».

Замминистра пояснил, что для предотвращения скачков цен созданы необходимые налоговые и регуляторные инструменты. В частности, демпфер, который сглаживает влияние изменения цен на мировых рынках.

Чиновник назвал удовлетворительной динамику производства топлива и оптовых цен. По его словам, спрос восстановился на приемлемом уровне, накапливаются запасы на осень, а розничные цены остаются стабильными.

Ранее NEWS.ru писал, что Минпромторг и Росстандарт хотят запретить торговлю на АЗС всеми видами неавтомобильного топлива. Они подготовили проект соответствующего постановления правительства, который, в случае утверждения, начнёт действовать с 1 января 2021 года. Таким образом в ведомствах хотят предотвратить мошенничество на заправках.