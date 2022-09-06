В Минэнерго сообщили о скором возобновлении проекта «Сахалин-1»

Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Глава Минэнерго Николай Шульгинов сообщил, что Россия ждет прояснения в ближайшее время ситуации вокруг нефтегазового проекта «Сахалин-1» и возобновления его работы. По словам министра, с «Сахалином-2» таких проблем не ожидается, так как его стабильность его работы обеспечивается участием нескольких компаний и созданием нового оператора, пишет ТАСС.

По «Сахалину-1» история уже сложнее, так как добыча остановлена, с нашей точки зрения, под надуманным предлогом. Сейчас мы ожидаем решения. <...> Я думаю, в ближайшее время всё должно проясниться, — сообщил Шульгинов.

Что касается «Сахалина-2», ни одна компания не уведомляла о выходе из проекта. Корпорация ExxonMobil 2 марта заявила о намерении выйти из проекта «Сахалин-1». Она отметила, что намерена безопасно завершить сотрудничество с российской нефтегазовой корпорацией и больше не будет инвестировать в новые российские разработки.

Ранее новый министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура заявил, что власти страны планируют сохранить свои доли в нефтегазовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Он подчеркнул, что оба проекта крайне важны для Японии с точки зрения стабильных поставок энергоресурсов.