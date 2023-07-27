В Минэнерго России сочли недооцененной нынешнюю цену на нефть Министр энергетики РФ: цена на нефть не соответствует балансу спроса и предложения

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Текущая цена на нефть не соответствует балансу спроса и предложения, в настоящий момент она недооценена, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью ТАСС. По словам чиновника, отечественное сырье конкурентоспособно почти при любом уровне рыночных цен. Он также подчеркнул, что по мере импортозамещения эффективность разработки месторождений будет расти.

Средняя цена Brent в первом полугодии — $79,7. При этом фундаментально нефть недооценена — нынешний уровень цен напрямую не соответствует балансу спроса и предложения на рынке, а во многом зависит от спекулятивных факторов, — сказал Шульгинов.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что экономика России в целом достигла докризисного уровня, за исключением нефтегазового сектора. По ее словам, низкие темпы восстановления нефтегазовой промышленности связаны с санкциями, введенными против России странами Запада.

Украинская компания «Транснефть» намерена с 1 августа повысить на 23,5% тариф на транспортировку российской нефти по своей территории по магистральному нефтепроводу «Дружба». Со следующего месяца тариф на транзит нефти по украинскому участку в сторону Словакии и Венгрии будет увеличен до €21 за тонну.