https://static.news.ru/photo/d8b0ad76-20be-11ea-aa1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское Министерство энергетики положительно оценивает ход переговоров между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», сообщил замглавы ведомства Анатолий Яновский.

По его словам, обсуждение газовой проблематики проходит хорошо.

Идёт интенсивный диалог между компаниями, — отметил он.

При этом Яновский не смог назвать дату следующих переговоров, в которых также примет участие Еврокомиссия, передаёт RNS .

Ранее NEWS.ru писал, что эксперты РЭУ им. Г. В. Плеханова проанализировали шансы российского газового гиганта на победу в споре. По их мнению, суд Швеции еще может встать на сторону «Газпрома» по жалобам в рамках споров с украинским «Нафтогазом».