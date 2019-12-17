Российское Министерство энергетики положительно оценивает ход переговоров между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», сообщил замглавы ведомства Анатолий Яновский.
По его словам, обсуждение газовой проблематики проходит хорошо.
Идёт интенсивный диалог между компаниями, — отметил он.
При этом Яновский не смог назвать дату следующих переговоров, в которых также примет участие Еврокомиссия, передаёт
Ранее NEWS.ru писал, что эксперты РЭУ им. Г. В. Плеханова проанализировали шансы российского газового гиганта на победу в споре. По их мнению, суд Швеции еще может встать на сторону «Газпрома» по жалобам в рамках споров с украинским «Нафтогазом».
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