В Минэнерго рассказали, какая цена сбалансирует рынок нефти

https://static.news.ru/photo/e805b486-a756-11eb-b799-96000091f725_660.jpg Фото: Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

Замминистра энергетики Павел Сорокин заявил, что стоимость нефти на уровне $45–50 за баррель является долгосрочной ценой баланса на нефтяном рынке, пишет ТАСС.

По его словам, такого мнения придерживаются в Министерстве энергетики России.

Мы считаем, что это долгосрочная цена баланса на рынке — $45–50, — сказал Сорокин.

Ранее стало известно, что дефицит предложения на рынке нефти в 2021 году будет увеличиваться на 1,2 млн баррелей в сутки, а не на 0,8 млн, как прогнозировалось ранее. При этом мировой спрос на нефть ожидается в объёме 96,5 млн баррелей в сутки, его ежедневный прирост составит 6 млн баррелей.