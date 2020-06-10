Минэнерго прогнозирует снижение энергопотребления в РФ не более чем на 2,2%

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В министерстве энергетики РФ отметили, что в настоящее время объёмы потребления электроэнергии в России сохраняются на майском уровне. В прошлом месяце было зафиксировано самое существенное с начала года падение энергопотребления — на 5% в сравнении с маем 2019 года, сообщил замминистра Евгений Грабчак.

Первая неделя июня прошла, тоже видим уровень энергопотребления, скорее, мая, — цитирует ТАСС Грабчака.

По данным замминистра энергетики, с начала пандемии энергопотребление в России упало на 3,9%, а с начала года — на 1,6%. По мнению Грабчака, на это повлияло начало реализации сделки ОПЕК+, снижение перевозок угля по железной дороге и не открытие курортного сезона на юге страны.

В министерстве рассчитывают, что по итогам 2020 года энергопотребление в России упадет не более чем на 2,2%, уже сейчас заметны тенденции к его увеличению.

Как писал NEWS.ru, глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил Энергетическую стратегию страны до 2035 года. Согласно подписанному документу, к 2024 году уровень газификации регионов РФ вырастет с 68,6% до 74,7%. К 2035 году данный показатель планируется увеличить до 82,9%. Кроме того, в стратегии прогнозируется увеличение производства энергоносителей к 2024 году на 5–9% по сравнению с 2018 годом. В качестве стратегических целей ТЭК документ фиксирует содействие социально-экономическому развитию России, а также укрепление и сохранение позиций в мировой энергетике.