В Минэнерго предупредили о долгом восстановлении спроса на нефть

https://static.news.ru/photo/a7dd91b2-8fa6-11ea-927d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Резкое снижение в апреле глобального потребления нефти в мае сменилось увеличением, сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин. По его словам, после глобального падения спроса наметился пока небольшой, но всё-таки рост.

«Лёгкое улучшение показателей», по его словам, видно по динамике на нефтеперерабатывающих заводах в Европе и автозаправочных станциях.

В этом году мы оказались в беспрецедентной ситуации: в апреле на пике спрос падал почти на 30 млн баррелей в сутки, то есть это 30% сокращения спроса на нефть и нефтепродукты. Таких ситуаций не было никогда — ни в условиях пандемии, ни в условиях войн, ни в условиях экономических кризисов. Сейчас же восстановление, можно сказать, первые ростки восстановления, — заявил Сорокин в онлайн-интервью фонду «Росконгресс».

Он уточнил, что сейчас спрос увеличился на 2,5–3,5 млн баррелей в сутки.

Замминистра предположил, что мир не скоро вернётся к прежним уровням потребления нефти, так как удалённое общение между людьми ещё долго будет оказывать влияние на спрос. Благодаря развитию современных средств коммуникации после пандемии люди будут реже ездить в офисы и командировки, будут и меньше путешествовать. Всё это может замедлить восстановление спроса.

Сорокин также отметил, что Россия рассчитывает достичь максимального уровня сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ в кратчайший срок. При этом российские компании при необходимости смогут восстановить добычу нефти достаточно быстро. Большинству из них на это потребуется несколько недель, другим — около месяца, считает он.

Вместе с тем, по словам замминистра, не все страны ОПЕК+ смогут выполнить сделку по сокращению добычи нефти на 100%. Однако условия на рынке будут стимулировать участников соглашения снижать добычу, писал NEWS.ru.