В Минэнерго предрекли сокращение добычи газа в Западной Сибири Министр энергетики Шульгинов: к 2040 году добыча газа в Западной Сибири может сократиться на треть

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Россия к 2040 году может существенно снизить добычу газа в Западной Сибири, пишет EADaily со ссылкой на министра энергетики Николая Шульгинова. По его словам, добыча на месторождениях в регионе сократится на треть. Если сейчас там добывается по 468 млрд кубометров газа в год, что составляет 70% от всей добычи этого ресурса в России, то спустя 17 лет те же месторождения смогут приносить лишь 255 млрд кубометров ресурса в год.

Энергоэксперт Сергей Гришунин отметил, что истощение месторождений — это естественный процесс, которому нельзя противостоять. Он призвал продолжать освоение Восточной Сибири и работать над технологиями добычи более трудноизвелкаемого газа. Специалист добавил, что кризис в отношениях с Европой дает России отсрочку от сокращения добычи газа, но в будущем в любом случае придется источник замены этого энергоресурса.

Замдиректора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач согласился с тем, что ситуация на европейском направлении позволит продлить эксплуатацию месторождений в Западной Сибири. При этом он назвал прогноз министра энергетики является пессимистичным.

По цифрам, я думаю, это, скорее, пессимистичная оценка. Своевременные инвестиции в дожимные компрессорные станции могут сделать график естественного снижения отбора газа более плавным, — уверен Гривач.

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов ранее заявил, что России удалось перенаправить поставки нефти и нефтепродуктов в другие страны после введения эмбарго со стороны Запада. Он подчеркнул, что в нынешних условиях важно не только продолжать добывать нефть на прежнем уровне, но и экспортировать ее.