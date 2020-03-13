https://static.news.ru/photo/1f1534c4-650e-11ea-abb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Если мировые цены на нефть сохранятся на низком уровне длительное время, это может повлиять на планы российских компаний по модернизации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Такое мнение высказал глава департамента переработки нефти и газа при министерстве энергетики Антон Рубцов.

Он отметил, что при нынешних расценках объём господдержки в целом снижается. Это связано с тем, что падают внутренняя субсидия и обратный акциз. Таким образом, стимулы для модернизации НПЗ в этих условиях уменьшаются, пояснил Рубцов.

Это при длительной такой ценовой ситуации, конечно, может повлиять на снижение денежного потока и, соответственно, на планы по модернизации, — цитирует его ТАСС.

Утром 13 марта мировые цены на нефть ускорили рост до 5%. С начала недели котировки подешевели на 20% в связи с опасениями за баланс спроса и предложения на рынке после срыва сделки ОПЕК+.

Тем не менее, как писал NEWS.ru, России придётся значительно снизить цены на нефть для европейских потребителей, чтобы не проиграть Саудовской Аравии свою долю на рынке. Такое мнение высказал старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.