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Экономика

В Минэнерго оценили ситуацию на топливном рынке

15:03, 27 апреля 2021

Заместитель министра энергетики Павел Сорокин назвал стабильной ситуацию на российском топливном рынке, сообщает ТАСС.

По его словам, имеющиеся на бирже объемы являются достаточными, а цены на топливо на АЗС не растут.

Он пояснил, что в настоящий момент ситуация на рынке регулируется с помощью демпферного механизма. При необходимости могут использоваться и другие меры, в том числе введение ограничений на экспорт бензина.

Мы рассматриваем все возможные меры, чтобы обеспечить рост цен на АЗС в пределах инфляции, — заключил Сорокин.

Ранее правительство поручило Минэнерго подготовить проекты актов об установлении временного экспорта «отдельных видов нефтепродуктов», чтобы в случае необходимости оперативно запретить экспорт бензина в страны за пределами ЕАЭС.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович назвал запрет на экспорт бензина нежелательной мерой.

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