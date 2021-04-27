В Минэнерго оценили ситуацию на топливном рынке

Заместитель министра энергетики Павел Сорокин назвал стабильной ситуацию на российском топливном рынке, сообщает ТАСС.
По его словам, имеющиеся на бирже объемы являются достаточными, а цены на топливо на АЗС не растут.
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Мы рассматриваем все возможные меры, чтобы обеспечить рост цен на АЗС в пределах инфляции, — заключил Сорокин.
Ранее правительство поручило Минэнерго подготовить проекты актов об установлении временного экспорта «отдельных видов нефтепродуктов», чтобы в случае необходимости оперативно запретить экспорт бензина в страны за пределами ЕАЭС.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович назвал запрет на экспорт бензина нежелательной мерой.