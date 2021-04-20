В Минэнерго оценили идею о повышении платы за электричество

https://static.news.ru/photo/d64dae96-a257-11eb-bc15-96000091f725_660.jpg Николай Шульгинов Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что его ведомство не рассматривает предложение о вводе прогрессивной шкалы энерготарифов.

Инициативы по вводу прогрессивной шкалы энерготарифов не рассматриваются, — цитирует чиновника ТАСС.

Об инициативе Союза потребителей РФ рассказали «Известия». Издание отмечало, что соответствующее предложение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину. В нём предлагается ввести такую шкалу тарифов на электроэнергию для населения, при которой за потребление свыше максимальной нормы устанавливается более высокая плата.

Ранее NEWS.ru сообщал, что общественники предлагали ввести прогрессивную шкалу тарифов. Это, по их мнению, позволит экономить электричество. За ориентир представители Союза потребителей предлагают взять 100 кВт/час в месяц на одного человека. Повышать плату за превышение нормы надо постепенно, считают общественники.