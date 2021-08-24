В Минэнерго назвали сроки принятия закона о «зелёных» сертификатах

В Минэнерго предположили, что закон об обращении «зелёных» сертификатов может быть принят Госдумой весной 2022 года. Однако в ведомстве надеются, что это произойдёт раньше — осенью текущего года. Об этом сообщает ТАСС.

«Зеленый» сертификат — это электронный документ, выдаваемый по факту производства электроэнергии с использованием атомной или возобновляемых источников энергии (солнечные, ветровые и гидроэлектростанции или другие типы).

Законопроект с нашей стороны полностью подготовлен, весь комплект документов внесён, поэтому ждём окончательных решений. Бесспорно, мы заинтересованы в скорейшем его прохождении и принятии, — заявил замглавы Минэнерго Павел Сниккарс.

Он оценил объём предложения на рынке «зеленых» сертификатов, которое будет формироваться, в том числе и за счёт атомной генерации и больших гидроэлектростанций, в 452 млрд кВт⋅ч в год.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс выступил против безвозмездной выдачи российским предприятиям зелёных сертификатов, которые подтверждают потребление энергии из низкоуглеродных источников — атомных электростанций, гидроэлектростанций и возобновляемых источников энергии.

По его мнению, промышленность не сможет использовать бесплатные сертификаты в ЕС для снижения будущего углеродного налога. Он подчеркнул, что комплексной нормативно-правовой базы по европейскому пограничному углеродному налогу (СВАМ) пока нет.