Экономика

В Минэнерго назвали ожидаемую среднюю цену нефти в 2020 году

15:33, 28 апреля 2020 16
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго РФ Александр Гладков считает, что цена на нефть в текущем году будет находиться на уровне $30 за баррель. По его словам, в прошлом году средняя стоимость сырья составила $63 за баррель.

В этом году мы ожидаем, что цена на нефть в среднем будет в районе 30 с чем-то долларов, — цитирует ТАСС Гладкова.

Он сообщил, что кризис не должен оказать большого влияния на производственные показатели энергостратегии РФ, рассчитанной до 2035 года, поскольку в неё заложены «не очень высокие цены на нефть».

Как писал NEWS.ru, в течение 2020 года страна не столкнётся с резким скачком цены на бензин. С начала года розничная стоимость топлива АИ-92 не изменилась, а цена на оптовых базах, в свою очередь, снизилась на 3%. Об этом сообщил глава Минэнерго Александр Новак. Как подчеркнул министр, после введения карантинных мер на фоне пандемии коронавируса уровень потребления нефтепродуктов в стране изменился, как и во всём мире. Так, например, спрос на бензин в розничном сегменте в апреле 2020 года упал на 40–50% в сравнении с прошлогодними показателями.

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