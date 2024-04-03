В Минэнерго назвали дату запуска поврежденных обстрелами нефтезаводов Минэнерго планирует запустить все поврежденные НПЗ после ремонта до начала июня

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Все поврежденные в результате атак украинских беспилотников нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) введут в эксплуатацию после ремонта, сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. По его словам, это произойдет до начала июня, передает ТАСС.

Мы планируем вывести ряд НПЗ из ремонтов в апреле-мае, может быть, до начала июня. Все объекты, которые имели повреждения, будут введены [в эксплуатацию], — поделился министр.

23 марта губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщал о пожаре на Куйбышевском НПЗ, который вспыхнул после атаки БПЛА. По его словам, загорелась колонна первичной переработки нефти, никто не пострадал. 16 марта Азаров также сообщал об атаке беспилотников на Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ, обошлось без пострадавших.

Ранее газета Financial Times сообщала, что США призвали Украину прекратить атаки на российские энергетические объекты. По данным издания, Вашингтон предупредил Киев о возможном росте мировых цен на нефть из-за подобного рода атак.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возможных компенсациях владельцам российских нефтеперерабатывающих заводов, ставших целями атак украинских БПЛА, находится в компетенции кабмина. По словам представителя Кремля, ему неизвестно о подобных мерах.