В Минэкономразвития рассказали о последствиях крепкого рубля Глава Минэкономразвития Решетников: крепкий курс рубля создает проблему для российской экономики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крепкая позиция рубля может создать проблемы для российской экономики, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире телеканала «Россия 24». Он также назвал причину сильного рубля и добавил, что ведомство ожидает от ЦБ снижения ключевой ставки.

Конечно, формируется вот этот новый пакет вызовов для экономики, в первую очередь крепкий рубль, который, конечно, чрезмерно укрепился. И он создает проблему и для наших экспортеров, и для импортеров, — сказал министр.

Решетников считает, что экономическая ситуация «сдерживается из-за того, что экспортные цены еще достаточно высоки», однако если курс российской валюты останется таким же крепким, то это создаст проблемы для экономики страны.

Рубль окреп по причине слабого спроса в экономике, продолжил глава ведомства. По его словам, бюджет «расходует деньги на максимуме», выдавая кредиты по всем направлениями: ипотечные и потребительские кредиты, а также кредиты предприятиям.

В ходе валютных торгов на МосБирже 14 июня курс доллара опустился ниже 56 рублей, курс евро — ниже 58 рублей впервые с 25 мая 2022 года.

Ранее «Ведомости» сообщили о том, что Центробанк тайно покупает валюту для удержания рубля от неконтролируемого укрепления в короткие сроки. По данным издания, регулятор приобретает исключительно валютную выручку у экспортёров и делает это не самостоятельно, а с помощью других участников финансового рынка.

В Центробанке заявили, что информация не соответствует действительности. Никаких деталей Банк России при этом не уточнил. При этом совместно с Минфином регулятор подготовил предложения о снижении требования об обязательной продаже валютной выручки экспортёров с 80% до 50%. Решение об этом может быть принято до конца недели.