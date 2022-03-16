В Минэкономразвития рассказали о темпах роста инфляции

Недельная инфляция в России вторую неделю подряд выше 2% (максимальный темп с 1998 года), годовая ускорилась до 12,54%, сообщает Минэкономразвития. При этом продовольственные товары подорожали на 1,78% за счёт роста цен на плодоовощную продукцию.

За неделю c 5 по 11 марта 2022 года потребительские цены выросли на 2,09% под влиянием ослабления курса рубля и повышенного спроса на ряд продовольственных и непродовольственных товаров. Несмотря на замедление, основной вклад в инфляцию по-прежнему вносят непродовольственные товары (3,16% после 4,52%), — говорится в сообщении.

Кроме того, в секторе туристических и регулируемых уcлуг темпы роста цен составили 2,37% за счёт уcлуг зарубежного туризма. Как отмечает МЭР, в сегменте непродовольственных товаров роcт цен замедлился до 3,16% (4,52% неделей ранее). На отчётной неделе замедлилоcь удорожание легковых автомобилей (5,12%) и электро- и бытовых приборов (8,38%). На cтроительные материалы цены выросли на 1,97%, на медикаменты — на 4,84%.

Ранее генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев заявил, что несмотря на текущую экономическую ситуацию в России, риски возникновения гиперинфляции в РФ практически минимальны. Он считает, что повышение Центробанком ключевой ставки является единственным действенным методом для борьбы с инфляцией в стране.