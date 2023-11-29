В Минэкономразвития раскрыли, как изменился ВВП России в 2023 году Минэкономразвития: ВВП РФ в январе — октябре вырос на 3,2% в годовом выражении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В январе — октябре текущего года ВВП РФ вырос на 3,2% в годовом выражении, говорится в обзоре о текущей ситуации в российской экономике, подготовленном Минэкономразвития России. Там также отмечается, что непосредственно в октябре уровень ВВП вырос на 5% год к году.

По оценке Минэкономразвития России, в октябре 2023 года ВВП превысил уровень прошлого года на 5% (в сентябре 5,6%), а уровень двухлетней давности — на 1,8% (1,5% в сентябре). С исключением сезонного фактора рост ВВП составил 0,3% после 0,5% месяцем ранее. В целом за 10 месяцев 2023 года ВВП вырос на 3,2%, к уровню двухлетней давности на 1,1%, — говорится в документе.

Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП в 2023 году на уровне 2,8%. При этом глава ведомства Максим Решетников не исключил рост показателей выше 3%.С его слов, по многим показателям Россия выходит на рекордные цифры.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что рост реальных доходов россиян превысил 12%, а уровень жизни европейцев, наоборот, снижается. По его словам, Евросоюз может помогать Украине исключительно за счет дальнейшего ухудшения положения граждан и своей экономики.

Также глава государства отметил, что в России за прошлый год появилось рекордное количество отечественных брендов. При этом число иностранных марок, напротив, стремительно сокращается, подчеркнул он.