В Минэкономразвития объяснили прекращение поставок угля Украине

В Минэкономразвития прекращение поставок угля Украине объяснили растущим внутренним спросом в осенне-зимний период, передаёт ТАСС. Ранее в Госдуме назвали другую причину — якобы Украина не заключила новые договоры с российскими угольными компаниями.

Принятое решение связано с растущим спросом на энергетические марки угля. В осенне-зимнем периоде необходимо уделять особое внимание обеспечению собственных потребностей внутри страны, — приводит агентство заявление министерства.

Ранее в Минэнерго рассказали, что Россия располагает запасами угля, которых при существующем уровне добычи хватит более чем на 300 лет. По словам главы департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков Минэнерго Сергея Мочальникова, добыча угля в текущем году выросла по сравнению с прошлым.

Накануне депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что с 1 ноября Россия прекратит поставлять на Украину энергетический уголь. Эти действия он сравнил с военными действиями России в 2014 году.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, заявил, что в этом вопросе нет политики. По его словам, просто украинские компании заблаговременно не заключили новые договоры с российскими частными угольными компаниями.

Украина испытывает дефицит энергоресурсов, необходимых в том числе для выработки электроэнергии. Это связано с ростом цен на газ и нехваткой угля, которые привели к остановке части ТЭС. В частности, некоторое время назад прекратила работу Славянская ТЭС в Донецкой области.