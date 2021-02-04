В Минэкономразвития назвали сроки восстановления доходов россиян

https://static.news.ru/photo/f47d0fc4-9bb4-11ea-8dc8-fa163e074e61_660.jpg Максим Решетников Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доходы россиян будут восстанавливаться в третьем и четвёртом кварталах 2021 года. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

По мнению министра, это произойдёт после снятия ограничений из-за пандемии коронавируса. При этом Решетников отметил, что рост экономики начался уже сейчас.

Сейчас режим ограничений снимается, он и в последние месяцы был не такой жёсткий, возвращается спрос, вместе с этим вернутся доходы, — рассказал министр в интервью телеканалу «Россия 24».

Однако увеличивать финансирование плана восстановления отечественной экономики не планируется, признался Решетников. Тем не менее не исключено принятие точечных решений по данному вопросу. Ранее предусмотренные средства пойдут на социальную поддержку граждан.

Ранее президент РФ Владимир Путин жёстко раскритиковал главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова за «эксперименты» с ценами на базовые продукты питания. Об этом писал NEWS.ru.