В Минэкономразвития назвали балансовый курс для экономики России Минэкономиразвития: курс рубля в 70 за доллар является балансовым для экономики РФ

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В 2023 году среднегодовой курс рубля составит около 70 за доллар. Такой курс является балансовым для экономики России. Об этом в интервью «Известиям» сообщил первый заместитель главы Минэкономразвития Илья Торосов.

Мы ожидаем курс на уровне в среднем 70 руб. за доллар, примерно, как сейчас. Более широкий диапазон в среднем по году — 68-72 рубля, — сказал он.

По словам Торосова, такой уровень успешно удерживает баланс отечественной экономики, в то время как курс 60 рублей за доллар «категорически не устраивает» экспортеров, бизнес которых в этой ситуации становится нерентабельным. Также экономист добавил, что от «крепкого рубля» страдает бюджет государства, поскольку он недополучает доходы.

Центральный банк России с 13 января возобновил покупку и продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правилаа. Согласно предоставленным сведениям, операции будут проходить в валютной секции МосБиржи в паре юань — рубль. Представители регулятора пояснили, что ЦБ будет покупать и продавать иностранную валюту на рынке ежемесячно.

Также сообщалось, что ЦБ установил официальный курс рубля еще к девяти иностранным валютам: дирхаму ОАЭ, таиландскому бату, вьетнамскому донгу, сербскому динару, новозеландскому доллару, грузинскому лари, индонезийской рупии, египетскому фунту и катарскому риалу.