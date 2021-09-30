В Минэнерго прокомментировали возможное наращивание экспорта угля в Европу

В Министерстве энергетики России прокомментировали данные СМИ о возможном увеличении экспорта угля. Там отметили, что не получали каких-либо обращений из Китая и Европы по вопросу увеличения поставок. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

В Министерство энергетики РФ не поступало обращений со стороны КНР и европейских государств по вопросам наращивания экспорта угля из России, — отмечается в сообщении.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Европа, испытывающая нехватку природного газа, вынуждена просить у России больше угля, чтобы облегчить энергетический кризис в условиях приближающейся зимы и рекордных цен на газ. Тем не менее экспорт угля в этом году не изменится и составит около 48 млн тонн.

Между тем главный аналитик Wood Mackenzie Ltd. в Хьюстоне Наташа Тюрина заявила, что Россия не может обеспечить потенциальный спрос всех европейских коммунальных предприятий на уголь в такой короткий срок. По её словам, Европе потребуются поставки и из других стран, где складывается аналогичная ситуация.