В Минэкономики ФРГ заявили, что готовы к остановке поставок газа из РФ

Германия подготовлена к гипотетическому сценарию, при котором Россия со своей стороны прекратит поставки газа в Европу. С таким утверждением выступил на брифинге неназванный представитель министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ. По его словам, которые приводит ТАСС, власти Германии также ведут переговоры с целью повышения независимости от поставок российского угля.

Чиновник уточнил , что ситуация, при которой Россия в одностороннем порядке остановит поставки, пока является гипотетической, но в кратко- и среднесрочной перспективе снабжение Германии будет обеспечено. На чём именно основана такая уверенность, он не сообщил.

Мы к этому подготовлены, — сказал он.

Ранее издание Das Erste сообщило, что без больших затрат Европа не сможет отказаться от российского сырья, которое сейчас составляет 40% от всего потребления на континенте. По данным его автора, отказ от газа из России может привести к закрытию заводов и нехватке топлива для жителей в Германии, а части предприятий придётся переехать за границу.

Как отмечается в статье, для реализации заявленной немецкими властями цели сделать ФРГ независимой от топлива из РФ необходим поиск его альтернативы, на что потребуется много времени. По словам экономиста Георга Захманна, поставками природного газа из Норвегии и Северной Африки, а также СПГ из США и Катара, можно заменить лишь половину объёма российского газа. Но даже это сейчас невозможно, поскольку в ФРГ нет терминалов для приёма сжиженного топлива, а на их строительство уйдёт как минимум три года. Кроме того, часть российских поставок вообще не получится заменить и стране придётся экономить.