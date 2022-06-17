В Минэке заявили, что экономика России «сползает» в дефляционную спираль Глава Минэкономразвития Решетников: экономика России «сползает» в дефляционную спираль

Фото: Михаил Терещенко/фотохост-агентство ТАСС

Министр экономического развития РФ Максим Решетников

Экономика России «сползает» в дефляционную спираль, это требует серьёзного анализа и реакции, заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе ПМЭФ-2022, передает ТАСС. Он подчеркнул, что в России дефляция наблюдается уже пятую неделю.

У нас пятую неделю подряд идет дефляция, и не надо мерить инфляцию год к году. Давайте возьмем месячные данные, майскую инфляцию, пересчитанную в годовые темпы: 1,6 уровень инфляции. <...> Мы реально сползаем в дефляционную спираль, надо серьезно к этому относиться. Поэтому мы рассчитываем, что дальше вместе с Центральным банком будем анализировать ситуацию и тот тренд, который коллеги задали, — заявил он.

Решетников также отметил, что без дешевого кредита ситуацию можно «не вытащить».

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что ведомство оценивает дефицит федерального бюджета по итогам 2022 года до 2% ВВП. По его словам, на текущий момент наблюдается профицит бюджета. По данным на 14 июня, он составлял 840 млрд рублей.