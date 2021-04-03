В МИД усомнились в надёжности доллара

https://static.news.ru/photo/47dea554-3fe0-11eb-bb07-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Надёжность и удобство использования доллара во взаиморасчётах ставятся под сомнение из-за снижения предсказуемости политики США. Об этом заявил заместитель главы МИД Александр Панкин.

В интервью РИА Новости дипломат объяснил , что сокращение использования американской валюты во взаиморасчётах по торговым операциям стало объективной реакцией на сложившуюся геополитическую реальность, в которой непредсказуемость экономической политики Штатов и бесконтрольное введение санкций с их стороны ставят под сомнение надёжность и удобство применения денежной системы США в качестве приоритетной валюты контракта.

В таких условиях страны и компании заинтересованы развивать альтернативные механизмы взаиморасчётов, отметил Панкин.

В этом свете расширение использования национальных денежных единиц в торговых операциях с другими государствами приобретает всё большую актуальность и становится важным направлением текущей внешнеэкономической повестки, — добавил замминистра.

Власти РФ много раз отмечали, что политика властей США подталкивает к увеличению объемов внешней торговли в рублях и других валютах. При этом политика дедолларизации не ведёт к запрету на хождение доллара в стране.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила вероятность отказа России от доллара. По её мнению, доллар США останется в обращении в РФ, при этом необходимо снижать зависимость российской экономики от данной валюты.