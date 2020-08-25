В МИД Турции рассказали о пользе месторождения газа в Чёрном море

Найденное в Чёрном море месторождение природного газа позволит Анкаре поставлять с него газ в Европу. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Турция будет и использовать газ с месторождения в Чёрном море, и поставлять его в Европу, — цитирует министра Reuters.
Предположение, что это не последнее в Чёрном море подобное месторождение газа, прежде выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он 21 августа объявил, что специалисты обнаружили крупные запасы природного газа. Его поставки на турецкий рынок хотят начать к 2023 году.
Ранее NEWS.ru сообщал, что министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез сообщил о приблизительной стоимости найденных запасов газа в Чёрном море. По его словам, она оценивается в $65 млрд. Эксперты сообщили, что Турция обнаружила в Чёрном море около 320 млрд кубометров газа. Этих объёмов хватит стране на шесть лет.