В МИД сообщили о росте влияния Китая на российскую экономику

Антироссийские санкции могут привести к переориентации России с Запада на Восток, а также наращиванию товарооборота с Китаем, рассказал Lenta.ru директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев. По его словам, на данный момент идёт процесс увеличения доли торговли в нацвалютах — сейчас он уже превышает 20%.

Как отметил дипломат, в 2021 году товарооборот между Москвой и Пекином возрос до рекордных $140 млрд, а к 2025 году ожидается выход на показатель в $200 млрд. По словам Зиновьева, рост сотрудничества с Китаем в результате западных санкций, вероятно, может ускорить процесс выхода на заданную отметку, это произойдёт раньше намеченных сроков. Как сообщил дипломат, Россия и Китай увеличили пропорционально торговлю в рублях и юанях, и на данный момент расчёты в национальных валютах превышают 20%.

Нет сомнений, что те действия, которые предпринимают эмитенты доллара и евро в отношении нашей страны, станут мощным катализатором для расширения прямых расчётов в национальных валютах между Россией и Китаем, независимых от третьих сторон, — заявил он.

Министерство коммерции КНР ранее заявило, что выступает против введения антироссийских санкций США и намерено стоять на защите интересов собственных предприятий, которые также могут попасть под ограничения со стороны Вашингтона.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Китай предупреждён, что любая помощь с его стороны в отношении России на фоне событий на Украине будет иметь «последствия». При этом она воздержалась от прямой угрозы санкций в отношение КНР.