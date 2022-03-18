В МИД сообщили о росте влияния Китая на российскую экономику

Антироссийские санкции могут привести к переориентации России с Запада на Восток, а также наращиванию товарооборота с Китаем, рассказал Lenta.ru директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев. По его словам, на данный момент идёт процесс увеличения доли торговли в нацвалютах — сейчас он уже превышает 20%.
Как отметил дипломат, в 2021 году товарооборот между Москвой и Пекином
Нет сомнений, что те действия, которые предпринимают эмитенты доллара и евро в отношении нашей страны, станут мощным катализатором для расширения прямых расчётов в национальных валютах между Россией и Китаем, независимых от третьих сторон, — заявил он.
Министерство коммерции КНР ранее заявило, что выступает против введения антироссийских санкций США и намерено стоять на защите интересов собственных предприятий, которые также могут попасть под ограничения со стороны Вашингтона.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Китай предупреждён, что любая помощь с его стороны в отношении России на фоне событий на Украине будет иметь «последствия». При этом она воздержалась от прямой угрозы санкций в отношение КНР.