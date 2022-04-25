Стало известно, как отразился рост цен на энергоносители на фирмах в ФРГ

Порядка 40% германских компаний уже ощутили на себе последствия стремительного роста цен на энергоносители. Как пишет агентство DPA со ссылкой на результаты опроса мюнхенского института экономических исследований Ifo по заказу Фонда "Семейные предприятия", около 46% компаний планируют сократить инвестиции на фоне резкого роста цен на энергоносители. Четверть опрошенных компаний ожидают, что столкнутся с ценовым шоком во второй половине 2022 года, а ещё четверть фирм полагают, что это произойдет в 2023 году.

При этом почти 90% предприятий предположили , что им придётся поднять цены, чтобы противостоять увеличению затрат, а три четверти компаний намерены вкладывать больше средств в энергоэффективность. 11% предприятий рассматривают возможность полного отказа от энергоёмких сфер бизнеса, а 14% изучают возможность сокращения рабочих мест в Германии.

Нам нужна политика, которая исправит это искажение конкуренции и остановит стремительный рост цен на энергоносители, - прокомментировал ситуацию член правления Фонда "Семейные предприятия" профессор Райнер Кирхдёрфер.

Ранее глава Ассоциации немецких торгово-промышленных палат Мартин Ванслебен заявил, что оправданий для введения Германией эмбарго на российские энергоносители нет. По его словам, это станет катастрофой для экономики, которая будет парализована. Топливо нужно для отопления, а также на производствах, особенно в химической отрасли.