В МИД РФ заявили, что выход России из ВТО был бы контрпродуктивен

Выход России из Всемирной торговой организации (ВТО) не принесёт экономике страны никаких дивидендов, такой шаг стал бы контрпродуктивным, такое мнение озвучил глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в эфире телеканала «Россия 24». Членство России в организации даёт стране возможность принимать участие в разработке и улучшении правил всемирной торговли. Он отметил, что Россия будет защищать свои интересы в ВТО любыми доступными законными способами.

Выход из ВТО контрпродуктивен. Он не принесёт никаких дивидендов нашей экономике. Полноправное членство в ВТО позволяет нашей стране участвовать в разработке и совершенствовании правил глобальной торговли, продвигать национальные приоритеты в торгово-экономической сфере, — указал представитель ведомства.

Биричевский добавил, что ситуация в ВТО сейчас не самая благополучная, организация находится в кризисе, в том числе и из-за пандемии коронавируса. Он подчеркнул, что была отменена 12-я министерская конференция, запланированная на декабрь 2021 года, а апелляционный орган «фактически заблокирован».

В связи с этим, по его мнению, в ВТО на текущий момент вряд ли будут приниматься какие-то решения, способные оказать влияние на ситуацию.

ВТО находится в кризисе, и мы хотим помочь этой организации выйти из этого кризиса и являемся ответственным участником всех переговорных процессов, — подытожил он.

Биричевский во время эфира также прокомментировал отказ от российской нефти и газа. По его словам подобное решение западных партнёров приведёт к серьёзным последствиям для европейской и мировой экономики. Он отметил, что в случае если Европа после отказа от российской нефти и газа наладит поставки с другими партнёрами и перейдёт на возобновляемые источники энергии, то это сможет заменить в наилучшем случае только 80% энергоресурсов.