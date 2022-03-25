В МИД РФ заявили, что выход России из ВТО был бы контрпродуктивен
Никита Чайка
Никита Чайка
18:24, 25 марта 2022
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Выход России из Всемирной торговой организации (ВТО) не принесёт экономике страны никаких дивидендов, такой шаг стал бы контрпродуктивным, такое мнение озвучил глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в эфире телеканала «Россия 24». Членство России в организации даёт стране возможность принимать участие в разработке и улучшении правил всемирной торговли. Он отметил, что Россия будет защищать свои интересы в ВТО любыми доступными законными способами.
Выход из ВТО контрпродуктивен. Он не принесёт никаких дивидендов нашей экономике. Полноправное членство в ВТО позволяет нашей стране участвовать в разработке и совершенствовании правил глобальной торговли, продвигать национальные приоритеты в торгово-экономической сфере, — указал представитель ведомства.
Биричевский добавил, что ситуация в ВТО сейчас не самая благополучная, организация находится в кризисе, в том числе и из-за пандемии коронавируса. Он подчеркнул, что была отменена 12-я министерская конференция, запланированная на декабрь 2021 года, а апелляционный орган «фактически заблокирован».
В связи с этим, по его мнению, в ВТО на текущий момент вряд ли будут приниматься какие-то решения, способные оказать влияние на ситуацию.
ВТО находится в кризисе, и мы хотим помочь этой организации выйти из этого кризиса и являемся ответственным участником всех переговорных процессов, — подытожил он.
Биричевский во время эфира также прокомментировал отказ от российской нефти и газа. По его словам подобное решение западных партнёров приведёт к серьёзным последствиям для европейской и мировой экономики. Он отметил, что в случае если Европа после отказа от российской нефти и газа наладит поставки с другими партнёрами и перейдёт на возобновляемые источники энергии, то это сможет заменить в наилучшем случае только 80% энергоресурсов.