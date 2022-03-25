В МИД РФ предупредили о последствиях отказа от газа и нефти из России

Отказ от российских углеводородов приведёт к серьёзным последствиям для европейской и мировой экономики, заявил глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что в случае если Европа после отказа от российской нефти и газа наладит поставки с другими партнёрами и перейдёт на возобновляемые источники энергии, то это сможет заменить в наилучшем случае только 80% энергоресурсов.

Биричевский подчеркнул, что цены от такого решения поднимутся во всём мире.

Отказываться от него или нет — это их дело, но, конечно, это будет иметь колоссальные последствия для всей европейской экономики, а как следствие — и для мировой, потому что цены пойдут вверх не только в Европе, но и во всём мире, — заявил представитель МИД.

По его словам, отказ зарубежных партнёров производить оплату в рублях спровоцирует цепную реакцию, которая перекинется и на другие виды обязательств. Биричевский добавил, что последствия будут масштабные: блокировка транзакций, замораживание залогов, активов и закрытие кредитных линий.

Представитель ведомства считает, что к уже существующему кризису в сфере энергетики и логистики добавится и кризис неплатежей, который повлечёт за собой серию банкротств, а далее может случиться обвал рынка.

Ранее президент России Владимир Путин направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. По словам главы государства, изменения коснутся исключительно валюты, в которой будут произведены последующие платежи.

По мнению руководителя Центра анализа стратегий и технологий развития ТЭК РГУ нефти и газа имени Губкина Вячеслава Мищенко, если страны Евросоюза откажутся оплачивать газ в рублях, то поставки будут остановлены и Европа впадёт в экономический кризис.