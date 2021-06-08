В МИД РФ оценили угрозы США о санкциях по «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/e79544b0-c82d-11eb-91a4-96000091f725_660.jpg Фото: J.Koehler/www.imago-images.de/Global Look Press

Москва не придаёт особого значения угрозам США о возобновлении санкций в отношении проекта «Северный поток — 2». Как заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, в России убеждены, что вне зависимости от дальнейших действий Вашингтона поставки по этому газопроводу начнутся, передаёт ТАСС.

Россия не придала особого значения, когда с американской стороны был сигнал о том, что в санкционном угаре США намечается санкционная пауза. И сейчас, когда опять пошли сигналы противоположного свойства, мы не зацикливаемся на этом, потому что достроить «Северный поток — 2» у нас получится, санкционный прессинг кое в чём помешал, но не сорвал проект, — заявил Рябков.

Дипломат подчеркнул, что поставки газа по этому трубопроводу всё равно начнутся и «пойдут на благо укрепления энергетической безопасности стран, которые будут его получать».

Рябков также выразил уверенность, что со временем «США поймут, насколько ущербна, бессмысленна и бесполезна их санкционная политика, не только в отношении России, но и в отношении других стран».

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что исключение из санкций США для компании Nord Stream 2 AG может быть отозвано. Он также назвал «свершившимся фактом» завершение строительства газопровода «Северный поток — 2».

Ранее стало известно, что завершились работы по укладке первой нитки «Северного потока — 2». Об этом сообщили представители компании Nord Stream 2 — оператора проекта. Таким образом, компания подтвердила слова президента России Владимира Путина, сказанные в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.