В МИД рассказали об объеме товарооборота между Россией и Центральной Азией МИД: товарооборот России с Центральной Азией превысил $44 млрд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Товарооборот России со странами Центральной Азии в 2023 году превысил $44 млрд, заявил на конференции клуба «Валдай» замглавы МИД РФ Михаил Галузин. По его словам, на Россию приходится 33% внешней торговли Центрально-Азиатского региона, что в значительной мере обеспечивается переходом на расчеты в национальных валютах.

Россия является для региона надежным и ключевым торгово-экономическим партнером, — подчеркнул Галузин.

По словам дипломата, последовательный рост товарооборота подтверждает это. Галузин добавил, что объем расчетов в национальных валютах с Таджикистаном, Киргизией и Казахстаном достиг 80%. Оплата в национальных валютах с Узбекистаном составила 55%, с Туркменистаном — 24%.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым пообещал, что РФ продолжит из года в год увеличивать объем закупок продуктов в республике. По его словам, такого уровня раньше не было. Мирзиеев в ответ привел цифры роста товарооборота за три года сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС в статусе наблюдателя. За счет увеличения поставок промышленной продукции он вырос на 60%.