В МИД рассказали о позиции России в переговорах с Молдавией по газу

Россия стремится к конструктивному диалогу с Молдавией по поставкам газа. У Москвы нет цели навредить Кишинёву. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Панкин. Его слова приводит РИА Новости.

Переговоры идут, они либо закончатся договоренностями, и тогда они будут воплощены, либо они не закончатся договоренностями, и тогда могут быть любые сценарии, но никто это во вред Молдавии не собирается делать, — сказал дипломат.

В Молдавии введён режим ЧП в связи с дефицитом газа. У страны закончился контракт с «Газпромом», ведутся переговоры о заключении нового. 27 октября вице-премьер республики Андрей Спыну и глава «Молдовагаз» Вадим Чебан провели в Москве переговоры с руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером. Однако прийти к соглашению сторонам пока не удалось.

Мэр Кишинёва Ион Чебан призвал отключить отопление в офисах правительства страны, парламента, администрации президента и министерств, чтобы перенаправить тепло другим жителям столицы. Он предложил сделать это в знак солидарности с мёрзнущими жителями города.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в переговорах России и Молдавии по поставкам газа нет и не может быть политических условий. Взаимодействие носит исключительно коммерческий характер.