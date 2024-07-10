В «Металлоинвесте» развеяли страхи граждан, мечтающих стать поставщиками Представитель «Металлоинвеста» Лунев: стать поставщиком любого предприятия легко

Фото: NEWS.ru

Алексей Лунев

Стать поставщиком любого предприятия в современном мире очень легко, рассказал директор департамента закупок «Металлоинвеста» Алексей Лунев на выставке ИННОПРОМ-2024. Он объяснил, что, как правило, вся информация о такой возможности содержится на сайте компаний. По словам Лунева, те, кто думает, что стать поставщиками сложно, живут в парадигме недосягаемости, передает корреспондент NEWS.ru.

Просто открыть сайт «Металлоинвеста». Там будет информация о том, как это сделать. <...> Это пример того, что мы еще живем в парадигме прошлых периодов, недосягаемости. Это все уже давно изменилось, — заявил Лунев.

Ранее сообщалось, что Министерство промышленности и торговли России развивает три направления для решения проблемы занятости в промышленности. Глава ведомства Антон Алиханов объяснил, что речь идет о развитии профессионального образования, создании передовых инженерных школ, а также роботизации и автоматизации промышленности.

Говоря о проектах в рамках создания передовых инженерных школ, Алиханов отметил, что министерство ведет активную работу по строительству кампусов, а также развитию университетской базы и научных организаций. При этом третье направление — роботизацию и автоматизацию промышленности — министр назвал самым большим и сложным направлением.