В МЭР заявили об оперативном наблюдении за ценами на продукты в России

https://static.news.ru/photo/7f2322fc-79ff-11eb-ad3e-96000091f725_660.jpgФото: Владимир Гердо/ТАСС
Росстат, Минэкономразвития и ФНС оперативно отслеживают стоимость продуктов и своевременно выявляют влияние мировых цен на продовольствие на внутренние.
Так в МЭР прокомментировали аналитику Bloomberg по продовольственной инфляции в России. В пресс-службе ведомства отметили, что сообщение агентства носит «спекулятивный характер».
Росстат, Минэкономразвития совместно с ФНС ведут оперативный мониторинг цен на продукты, что позволяет своевременно отслеживать колебание и влияние роста мировых цен на внутренние, — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что российское правительство в целом сосредоточено на экономических инструментах с целью снижения влияния роста мировых цен на внутренние, а также на адресных мерах поддержки региональных производителей.
Ранее NEWS.ru писал, что агентство Bloomberg включило Россию в перечень «горячих точек», где цены на продукты «заставляют людей волноваться». По мнению издания, рост стоимости продуктов является серьёзным риском для властей, так как может спровоцировать протесты.
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