В Минэкономразвития рассказали, когда рубль ослабеет по отношению к доллару Глава Минэкономразвития Решетников спрогнозировал ослабление рубля до 72 за доллар к 2025 году

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Курс рубля в ближайшие годы будет постепенно ослабляться и к 2025 году он прогнозируется на уровне 72 рублей за доллар США, заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников, передает ТАСС. На заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам он добавил, что реальный эффективный курс будет оставаться стабильным, но на 10–15% крепче, чем в 2016–2021.

По курсу рубля заложено его постепенное ослабление — с 68,1 рубля в 2022 году до 72,2 рубля за доллар в 2025 году. При этом реальный эффективный курс рубля будет оставаться стабильным, но на 10–15% крепче, чем в среднем за 2016–2021 годы, — считает министр.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов сообщил, что российский рубль не имеет фундаментальных причин для ослабления ниже 70 за доллар ни в октябре, ни в следующем месяце. По его словам, российская валюта продолжает держать звание самой устойчивой в мире — даже в условиях геополитической напряженности.

В свою очередь финансист Василий Еременко рассказал, что на текущий момент рубль укрепляется из-за падения спроса на зарубежные валюты, однако нельзя давать уверенных прогнозов насчет дальнейшего развития ситуации. По его словам, осенью возможны значительные колебания курса национальной российской валюты.