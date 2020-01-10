Минэкономразвития выпустило обзор «Картина инфляции. Январь 2020 года», в котором говорится, что темпы роста цен на продукты в РФ выше темпов роста других компонентов потребительской корзины.
Темпы роста продовольственных цен остаются выше темпов роста цен на другие компоненты потребительской корзины с коррекцией на эффект от повышения базовой ставки НДС с учетом доли товаров, облагаемых льготной (нулевой) ставкой НДС в соответствующей категории товаров (58,3% продовольственных товаров, 13,6% непродовольственных товаров и 20,2% услуг), — говорится в материале.
Как писал NEWS.ru, Федеральная служба государственной статистики дала окончательную оценку инфляции в России за 2019 год. По подсчётам ведомства, потребительские цены выросли на 3%. Среди продовольственных товаров наибольший рост показали цены на гречневую крупу. Её стоимость увеличилась на 9% в 20 субъектах России, а в ЕАО цены поднялись на 18,7%. Также выросли цены на огурцы — до 27,6%, помидоры — 11% и виноград — 5,4%. В целом рост стоимости продовольственных товаров оценили в 2,6%. Однако аналитики отмечают, что во многих регионах существенно подешевело пшено. Так, цена на крупу снизилась на 7% в 18 субъектах России.
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