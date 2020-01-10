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Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что вопросами ценообразования на нефть для Белоруссии занимаются компании двух стран, а российское правительство к этому отношения не имеет.

Нефтяная отрасль функционирует на рыночных условиях, и цены на нефть не регулируются. Это частные коммерческие контракты наших нефтяных компаний с «Белнефтегазом», — цитирует ТАСС Козака. Он подчеркнул, что отмена надбавки,...