В МЭР не видят необходимости продлевать соглашения о ценах на сахар и масло

https://static.news.ru/photo/39105b54-6ec9-11eb-8c01-96000091f725_660.jpg Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Необходимости продлевать соглашения по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло на данный момент нет. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Мы внимательно мониторим ситуацию, окончательное решение будем принимать в марте. Но пока не видим такой необходимости. Сети и производители всё понимают, — сказал Решетников в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что в связи со снижением цен в отдельных регионах РФ начались закупки российской продукции и вывоз её в страны Евразийского экономического союза. По словам Решетникова, это не приведёт к дефициту.

В декабре прошлого года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение, определив предельную отпускную цену на подсолнечное масло на уровне 95 рублей за литр, а розничную — 110 рублей за литр. Стоимость сахара установили на уровне 36 и 46 рублей за килограмм соответственно. Регулируемые цены будут действовать в РФ до 1 апреля 2021 года.

Ранее NEWS.ru писал, что цены на подсолнечное масло рекордно выросли на минувшей неделе. Подсолнечник подорожал на 1325 рублей, до 42 725 рублей за тонну (без НДС). Подсолнечное масло выросло в цене на 2285 рублей, до 95 500 рублей за тонну (с НДС).